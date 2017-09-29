ВКС РФ на Камчатке отработают воздушный перехват на большой высоте

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Елизово, 29 сентября. Истребители-перехватчики ВКС РФ проведут учения по перехвату целей в нижних слоях стратосферы.

На авиабазе Елизово проходят групповые полеты истребителей-перехватчиков, главной целью которых является отработка слаженности и взаимодействия между экипажами самолетов МиГ-31. В составе пар пилоты проводят вылеты для выполнения задач противовоздушной обороны, в том числе в ночное время суток.

Экипажи должны повысить эффективность летных пар при обнаружении и перехвате ракет и летательных аппаратов условного противника. На итоговых вылетах летчики должны будут перехватить цель, летящую в нижних слоях стратосферы на сверхзвуковой скорости.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что генерал-полковник Сергей Суровикин возглавил ВКС РФ.