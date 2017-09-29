Более 30 котов оказались на улице после смерти хозяйки в Подмосковье

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Москва, 29 сентября. Более 30 породистых котов и кошек стали бездомными после смерти заводчицы в подмосковных Люберцах.

Взрослые животные шотландской и персидской породы, а также несколько котят оказались на улице. По ночам они прячутся в подвале дома на Октябрьском проспекте, а днем гуляют по двору. Местные жители хотят найти кошкам новый дом до наступления холодов.