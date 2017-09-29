Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Коалиция США признала гибель 50 человек при авиаударах в Сирии и Ираке
Общество
Активисты ОНФ хотят создать «зеленый щит» в Марий Эл
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Активисты ОНФ хотят создать «зеленый щит» в Марий Эл

    16:10  29 Сентября 2017
    60

    Активисты ОНФ хотят создать «зеленый щит» в Марий Эл

    Йошкар-Ола, 29 сентября. Активисты Общероссийского народного фронта внесли в Общественную палату предложение создать лесопарковый «зеленый пояс» вокруг Йошкар-Олы.

    На первом этапе проекта планируется сохранить зеленые насаждения в Тархановском парке, а также Сосновой и Дубовой рощах и защитить данные территории от зайстройки, вырубки лесов и свалки опасных отходов.

    Координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Марий Эл Валерий Черных отмечает, что проект позволит улучшить экологическую ситуацию в городе и усилить контроль за зелеными насаждениями вокруг Йошкар-Олы. Общественные слушания по созданию «зеленого пояса» состоятся 10 октября, сообщает «Медиапоток».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #онф #йошкар-ола #зеленый щит
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105054

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29593

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43445

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24009

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9138
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        549
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        794
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1886
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        9994