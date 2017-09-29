Активисты ОНФ хотят создать «зеленый щит» в Марий Эл

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Йошкар-Ола, 29 сентября. Активисты Общероссийского народного фронта внесли в Общественную палату предложение создать лесопарковый «зеленый пояс» вокруг Йошкар-Олы.

На первом этапе проекта планируется сохранить зеленые насаждения в Тархановском парке, а также Сосновой и Дубовой рощах и защитить данные территории от зайстройки, вырубки лесов и свалки опасных отходов.

Координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Марий Эл Валерий Черных отмечает, что проект позволит улучшить экологическую ситуацию в городе и усилить контроль за зелеными насаждениями вокруг Йошкар-Олы. Общественные слушания по созданию «зеленого пояса» состоятся 10 октября, сообщает «Медиапоток».