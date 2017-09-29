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Общество
ЕГЭ по физике и истории могут сделать обязательным для российских школьников
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    ЕГЭ по физике и истории могут сделать обязательным для российских школьников

    15:22  29 Сентября 2017  /обновлено: 15:42  29 Сентября 2017
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    ЕГЭ по физике и истории могут сделать обязательным для российских школьников

    Москва, 29 сентября. Депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев предложил сделать единые госэкзамены по физике и истории обязательными для российских выпускников. Соответствующий законопроект он намерен внести в нижнюю палату парламента.

    Документ предполагает внесение поправок в закон «Об образовании в РФ» в связи с проводимой в России политикой импортозамещения. 

    «Кем мы будем замещать? Именно кем, потому что я имею в виду не результаты промышленного производства, а результаты интеллектуальной деятельности, попросту, мозги. На технические факультеты поступает немного молодых людей, а физика нужна нам для дальнейшей индустриализации всей страны», — пояснил парламентарий.

    Обязательный ЕГЭ по истории, по его словам, необходим для патриотического воспитания молодежи, изменения отношения к родителям и своей стране, пишет «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #егэ #история #физика
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