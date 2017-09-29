ЕГЭ по физике и истории могут сделать обязательным для российских школьников

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Москва, 29 сентября. Депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев предложил сделать единые госэкзамены по физике и истории обязательными для российских выпускников. Соответствующий законопроект он намерен внести в нижнюю палату парламента.

Документ предполагает внесение поправок в закон «Об образовании в РФ» в связи с проводимой в России политикой импортозамещения.

«Кем мы будем замещать? Именно кем, потому что я имею в виду не результаты промышленного производства, а результаты интеллектуальной деятельности, попросту, мозги. На технические факультеты поступает немного молодых людей, а физика нужна нам для дальнейшей индустриализации всей страны», — пояснил парламентарий.

Обязательный ЕГЭ по истории, по его словам, необходим для патриотического воспитания молодежи, изменения отношения к родителям и своей стране, пишет «Парламентская газета».