Хомс: боевики ИГ в центре провинции испытывают острую нехватку боеприпасов

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Хомс, 29 сентября. Механизированные подразделения САА при поддержке ВКС РФ зачистили от «Исламского государства»1 большую часть центральной Сирии.

Военный источник в Сирии сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), ведущие действия в провинции Хомс, уже около двух месяцев находятся в окружении. Вследствие этого исламисты испытывают острую нехватку боеприпасов и стараются не вступать в затяжные столкновения.

При поддержке российской военной авиации правительственные войска зачистили от боевиков «Халифата» населенный пункт Шувиха, а также Аль-Шеха и Расмус Аль-Акидат. Источник отмечает, что игиловцы по-прежнему контролируют около 20 поселений между Хамой и Хомсом.

1 Организация запрещена на территории РФ.