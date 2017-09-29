Максакова уехала с Украины

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Киев, 29 сентября. Оперная певица и бывший депутат Госдумы России Мария Максакова покинула Украину ради концерта в Италии. Фотографии со своего выступления она выложила на своей странице в Facebook.

Максакова регулярно информирует поклонников о своей жизни через социальные сети. Новая публикация удивила подписчиков певицы тем, что фотографии были сделаны не на Украине, а в Италии.

«Портофино!» — подписала Максакова свой пост.

К подписи она прикрепила несколько фотографий и видеозаписи. По ним можно понять, что она выступала под открытым небом в сопровождении симфонического оркестра. На артистке было надето декольтированное, с открытыми плечами платье в пол глубокого синего цвета. Наряд Максаковой также дополнял газовый широкий шарфик.

Поклонники поспешили прокомментировать пост кумира.

«Божественный голос! И вы, Мария, прекрасны!» — хвалили они Максакову, передает «Дни.ру».

Ранее, 25 сентября, Максакову облило водой во время ее выступления на презентации элитного жилого комплекса «Бульвар фонтанов» в Киеве. Однако певица продолжила петь.