Лавров: Весь мир заинтересован в сотрудничестве России и США

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Москва, 29 сентября. Международное сообщество заинтересовано в налаживании сотрудничества между российской и американской сторонами. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который встретился с делегацией американских политологов.

«Уверен, что весь мир этого ждет, и вздохнул бы с облегчением, если бы такое сотрудничество наладилось», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов указал на то, что Вашингтон не хочет допустить разгрома так называемого «Исламского государства»1 в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.