ЦБ РФ может продать «Бинбанк» и «Открытие» на бирже

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Москва, 29 сентября. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что после процедуры финансового оздоровления «Бинбанк» и ФК «Открытие» могут быть проданы на бирже.

О планах ЦБ РФ провести публичное размещение активов двух банков после санации Набиуллина рассказала в интервью «Россия 24».

«Нам не нужен один-единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно» - сказала Набиуллина, уточнив, что, скорее всего, это будет публичное размещение акций (IPO).

При этом она отметила, что эта версия является рабочей и требует дальнейшего обсуждения.

