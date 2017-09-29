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Новости Сирии
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Экономика
ЦБ РФ может продать «Бинбанк» и «Открытие» на бирже
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    ЦБ РФ может продать «Бинбанк» и «Открытие» на бирже

    15:22  29 Сентября 2017
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    ЦБ РФ может продать «Бинбанк» и «Открытие» на бирже

    Москва, 29 сентября. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что после процедуры финансового оздоровления «Бинбанк» и ФК «Открытие» могут быть проданы на бирже.

    О планах ЦБ РФ провести публичное размещение активов двух банков после санации Набиуллина рассказала в интервью «Россия 24».

    «Нам не нужен один-единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно» -  сказала Набиуллина, уточнив, что, скорее всего, это будет публичное размещение акций (IPO).

    При этом она отметила, что эта версия является рабочей и требует дальнейшего обсуждения.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #открытие #цб рф #бинбанк
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