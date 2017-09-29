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Захарченко: Особый статус Донбасса положит конец режиму Порошенко
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    Захарченко: Особый статус Донбасса положит конец режиму Порошенко

    15:20  29 Сентября 2017
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    Захарченко: Особый статус Донбасса положит конец режиму Порошенко

    Донецк, 29 сентября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Киев не намерен принимать закон об особом статусе Донбасса, так как это будет означать конец «режима Порошенко».

    «Украине это невыгодно. Принятие закона об особом статусе Донбасса означает конец режима Порошенко», — сказал Захарченко.

    Накануне представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что власти республики будут добиваться продления действия закона об особом статусе Донбасса в полном объеме. По его словам, без закона об особом статусе невозможно урегулировать конфликт в Донбассе.        

    Автор: Алексей Громов
    #днр #киев #донбасс #украина #захарченко #донецк #особый статус
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