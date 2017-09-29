Компания S7 поможет вывезти пассажиров «ВИМ-Авиа» из Антальи

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Москва, 29 сентября. Авиакомпания S7 Airlines готова организовать несколько чартерных рейсов в Турцию для вывоза клиентов «ВИМ-Авиа». Об этом сообщили в пятницу журналистам представители авиаперевозчка.

«S7 планирует организовать несколько чартерных рейсов в Анталью для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания «Аэрофолот» направит (по директиве правительства Российской Федерации) 1,8 млрд рублей на мероприятия по перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа».