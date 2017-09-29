«Дедушка брюзжащий»: поклонники поддержали Маликова в споре с Николаевым

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Москва, 29 сентября. Дмитрий Маликов и Игорь Николаев поспорили в соцсетях по поводу подарков и поздравлений.

«Не люблю, когда звезды здесь друг друга поздравляют, как-то не айс все эти няши-маняши… Ведь все знакомы между собой! Хочешь поздравить — позвони! И привези дорогой подарок или хотя бы тортик. Как считаете?» — написал Маликов в Instagram.

Его пост увидел Николаев, который воспринял слова коллеги на свой счет и обиделся.

«Намек понял. Извини, что поздравил», — ответил Николаев. Он напомнил, что в январе решил поздравить Маликова с 47-летием и опубликовать в Instagram фрагмент из «Старых песен о главном», где снимались они оба, «потому что это милые приятные воспоминания», которые не передать по телефону. Певец считает, что поздравить можно лично, так и в соцсетях.

В ответ Маликов заявил, что ни на кого не намекал в своем посте. «Это просто мнение», — заявил он и выразил надежду, что их дружба не пострадает, однако Николаев на этом не успокоился и продолжил выяснять отношения, сообщает Ридус.

Некоторые подписчики приняли сторону Николаева, однако большинство поддержали в этом споре Маликова.

«Дима, вы правы! Жаль, что Игорь Николаев взял и принял все на свой счет. И вообще причем тут Моцарт, ведь речь шла о другом», — написала одна из поклонниц в комментарии.

«Вообще странно, когда хорошо знакомые люди поздравляют друг друга с соцсетях», — согласилась taurinalena.

«Игорь Николаев, вы прям как дедушка брюзжащий на Дмитрия обиделись и высказались по ерунде, приняв зачем-то это на свой счет, и тем самым огорчили и Дмитрия, и себя», — писали пользователи Instagram.

«Зато поклонники видят, с кем дружит звезда, — считает larisa_2015. — Звонок мы не услышим, чего желали, не узнаем».