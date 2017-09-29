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Китай подвел итоги прошедшей пятилетки перед съездом компартии
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    Китай подвел итоги прошедшей пятилетки перед съездом компартии

    15:58  29 Сентября 2017
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    Китай подвел итоги прошедшей пятилетки перед съездом компартии

    Пекин, 29 сентября. В Китае готовятся к предстоящему 19-му съезду Коммунистической партии, который будет проведен 18 октября. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, съезд пройдет в ключевой момент развития социализма с китайской спецификой.

    Он отметил, что политическое событие будет проходить на фоне вступления в решающую стадию усилий Китая по построению среднезажиточного общества «сяокан».

    В настоящее время Центральное телевидение страны в честь предстоящего съезда демонстрирует фильмы «Острый меч инспекции» о борьбе с коррупцией и «Великолепный Китай» об успехах в экономике. В них приводятся данные, согласно которым жители деревень начали бизнес, они выращивают овощи, занимаются скотоводством, и все это благодаря политике субсидий и инноваций. Кроме того, также сообщается, что за период с 2013 по 2016 год более 55 млн человек вышли из черты бедности, передает «Свободная пресса».

    Напомним, в Китае в преддверии очередного съезда Коммунистической партии КНР была заблокирована функция отправки сообщений в мессенджере WhatsApp.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #китай
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