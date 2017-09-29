Донбасс сегодня: в гибели военного США обвинили ВСУ, Ярош пугает «взрывом» Украины

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Донбасс сегодня, 29 сентября. МИД РФ обвинил ВСУ в гибели наблюдателя ОБСЕ из США. Дмитрий Ярош считает, что минские соглашения «разорвут» Украину. Александр Захарченко об отношении Киева к закону об особом статусе Донбасса. Постпред РФ при ОБСЕ рассказал о связи нового «Закона об образовании» с войной на юго-востоке Украины.

МИД РФ обвинил ВСУ в гибели в Донбассе американского военного

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич возложил на вооруженные силы Украины ответственность за гибель в Донбассе наблюдателя ОБСЕ из США. Соответствующее заявление Лукашевич сделал во время выступления в Вене, текст его речи опубликован на сайте МИД России.

Лукашевич рассказал о данных, касающихся гибели 23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района Луганской народной республики наблюдателя ОБСЕ от США. Американский военный погиб в результате подрыва на противотанковой мине машины с наблюдателями ОБСЕ.

По словам Лукашевича, международная комиссия пришла к выводу, что взрывное устройство, из-за которого погиб наблюдатель, скорее всего, было установлена украинскими военными, а не военнослужащими вооруженных сил республик Донбасса.

«Киев до сих пор не представил полную видеозапись подрыва, которая велась с подконтрольной ВСУ территории», — напомнил постпред РФ при ОБСЕ.

По словам Лукашевича, нет оснований сомневаться в причастности к инциденту диверсантов ВСУ. Представитель МИД РФ выразил надежду, что виновные в гибели наблюдателя понесут заслуженное наказание.

Ярош считает, что «Минск-2» погубит Украину

Депутат Верховной рады, бывший глава запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош заявил, что имплементация минских соглашений приведет к распаду Украины. Об этом он рассказал в интервью сайту «Апостроф».

«Переживаю, что нерешительность и мягкотелость нашего политического руководства может привести, например, к имплементации (фактическому выполнению) минских договоренностей. Это одна из самых больших угроз для существования нашего государства, кроме непосредственно военных действий. Сделать все, что предусмотрено минскими соглашениями, — все эти особые статусы и т.д. — значит, заложить мину, которая разорвет страну», — заявил Ярош.

Захарченко о законе об особом статусе Донбасса

Напомним, 18 октября истекает действие закона Украины об особом статусе Донбасса. По мнению лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко, продление действия закона будет всеми силами саботироваться Киевом из-за его невыгодности для нынешней украинской власти.

«Киеву это [продление закона об особом статусе Донбасса] невыгодно, — отметил Захарченко в ходе брифинга в столице ДНР. — Особый статус означает конец режима [президента Украины Петра] Порошенко. Потому продление закона будет максимально тормозиться».

При этом представитель МИД России Александр Лукашевич, а также глава делегации ДНР на минских переговорах Денис Пушилин отметили опасность отказа Киева от введения в полном объеме закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, признание Киевом особого статуса Донбасса — одно из ключевых положений соглашения, известного под названием «Минск-2».

В МИД РФ рассказали о связи «Закона об образовании» с войной в Донбассе

Украинский закон «Об образовании» воссоздает причины, которые привели к конфликту в Донбассе. Об этом в ходе большого выступления в Вене заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич отметил, что Киев своими действиями в отношении национальных меньшинств, которых лишают возможности получения образования на родном языке, вновь провоцируют ситуацию, которая привела к конфликту, а затем и к гражданской войне на юго-востоке Украины.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что вступление закона в силу отдалит перспективы разрешения конфликта в Донбассе, поскольку этот законодательный акт ущемляет, в том числе, миллионов граждан, которые говорят на русском языке, и который составляют большинство жителей юго-востока Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.