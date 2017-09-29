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Рэпер Гнойный выступит в Киеве под псевдонимом Слава КПСС
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    Рэпер Гнойный выступит в Киеве под псевдонимом Слава КПСС

    15:05  29 Сентября 2017  /обновлено: 15:20  29 Сентября 2017
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    Рэпер Гнойный выступит в Киеве под псевдонимом Слава КПСС

    Москва, 29 сентября. Известный российский рэпер Гнойный, получивший широкую популярность после баттла с Оксимироном, объявил о своем концерте в Киеве, артист приедет в украинскую столицу под ником «Слава КПСС». 

    Концертный холл «Атлас» объявил о приезде 24 декабря российского рэп-писполнителя Гнойного, который ранее выступал в Крыму и называл украинцев в баттле с другим рэпером «несуществующей нацией». Накануне стартовала продажа билетов на концерт — цена на билеты варьируется в пределах 230-600 гривен (500-1300 рублей).

     

    Однако украинцы не слишком радушно настроены по отношению к россиянину. Ему припомнили выступление на российском полуострове и предложили сменить псевдоним «Слава КПСС» на более националистический, намекнув на закон о декоммунизации на Украине. 

    Автор: Ирина Селезнева
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