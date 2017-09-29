Рэпер Гнойный выступит в Киеве под псевдонимом Слава КПСС

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Москва, 29 сентября. Известный российский рэпер Гнойный, получивший широкую популярность после баттла с Оксимироном, объявил о своем концерте в Киеве, артист приедет в украинскую столицу под ником «Слава КПСС».

Концертный холл «Атлас» объявил о приезде 24 декабря российского рэп-писполнителя Гнойного, который ранее выступал в Крыму и называл украинцев в баттле с другим рэпером «несуществующей нацией». Накануне стартовала продажа билетов на концерт — цена на билеты варьируется в пределах 230-600 гривен (500-1300 рублей).

Однако украинцы не слишком радушно настроены по отношению к россиянину. Ему припомнили выступление на российском полуострове и предложили сменить псевдоним «Слава КПСС» на более националистический, намекнув на закон о декоммунизации на Украине.