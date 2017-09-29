Приговоренная к тюрьме экс-премьер Таиланда просит убежища в Британии

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Лондон, 29 сентября. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, которую приговорили к пяти годам тюремного заключения, прибыла в Лондон, чтобы просить у властей Британии предоставить ей политическое убежище.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на CNN.

Напомним, что Верховный суд Таиланда заочно признал Чинават виновной в халатности при осуществлении государственной программы по закупке риса у сельхозпроизводителей. Сделка принесла Таиланду ущерб в размере 8 млрд долларов.

По словам судьи Верховного суда, Йинглак прекрасно знала о фальсифицированных сделках, однако она никак не пыталась их остановить.