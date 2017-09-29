Глава ДНР рассказал о задержании подозреваемых в покушении на министра доходов

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Донецк, 29 сентября. Правоохранительные органы Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на министра доходов и сборов Александра Тимофеева. Об этом в пятницу заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Продвигается расследование, несколько людей уже задержано», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные устроили покушение на жизнь министра доходов и сборов ДНР, взорвав его автомобиль. Чиновник остался жив, однако пострадал, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.