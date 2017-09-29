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Новости Сирии
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Политика
Путин направил самолеты спецотряда на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» в Турции
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    Путин направил самолеты спецотряда на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» в Турции

    15:43  29 Сентября 2017
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    Путин направил самолеты спецотряда на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» в Турции

    Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин отправил два самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия» в Анталию на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа», сообщила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

    «Специальный летный отряд «Россия» по поручению президента России направит два борта Ту-214 в Анталию для вывоза пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», — цитирует Крылову РИА Новости.

    Путин направил самолеты спецотряда на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» в Турции

    Ранее Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта России Максиму Соколову из-за ситуации с авиаперевозчиком «ВИМ-Авиа». Президент объявил главе Минтранса неполное служебное соответствие. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #анталия #вим-авиа #борт
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