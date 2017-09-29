«Хезболла» рассчитывает на сотрудничество Ливана и Сирии

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Бейрут, 29 сентября. Представитель «Хезболлы» Хашем Сафи-эд-Дин заявил, что диалог между Ливаном и Сирией послужит развитию отношений двух братских стран.

Председатель исполнительного совета ливанской партии «Хезболла» отметил в своем выступлении, что Сирия и силы ливанского сопротивления одержали множество побед над террористическими группировками. Он подчеркнул, что «Хезболла» всегда готова выполнить свои обязательства в противостоянии исламистам.

Сафи-эд-Дин отметил, что Ливан способен отразить новые агрессивные нападения со стороны Израиля и готов преподнести ему «немало неприятных сюрпризов».