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Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией
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    Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

    14:45  29 Сентября 2017
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    Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

    Киев, 29 сентября. Профессор университета «Париж Пантеон-Ассасе» Филипп де Лар, известный своей русофобией и любовью к украинским неонацистам, выступил в киевском книжном магазине «Е» с неожиданной лекцией, в которой заявил, что Европа не может обойтись без сотрудничества с Россией. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    «Когда-то советская империя казалась могучей, но некоторое время назад она не то чтобы совсем исчезла, и в этом проблема, однако она потерпела большие поражения. Нужно понимать позицию Франции и некоторых других стран, глобализация, взаимозависимость коллективных проблем. Это и глобальное потепление, и миграция, и региональные кризисы, связанные с огромным насилием, например, в Сирии, накладывают условие тесного совместной работы между всеми странами мира. Это более менее успешно работает и других вариантов нет, нет выбора. Советский Союз не сильно изменился и Путин тоже об этом говорит. Он говорит: «Я управляю Советским Союзом как бы с нуля», но что действительно изменилось, скорее на хуже, чем на лучше, то это жесткая потребность к взаимодействию. И невозможно уже отделить политику от необходимости сотрудничества с Россией, уже нет «Железного занавеса», уже нет двух разных систем, двух разных миров, и все взаимозависит, все циркулирует, все перетекает из одного в другое и без взаимного влияния не обойтись. И нельзя обойтись странам без сотрудничества с Россией на многих уровнях и во многих вопросах. И на горизонте мы видим перспективу или вхождения или возврата, это зависит от точки зрения, России в совместный ансамбль народов света», - заявил философ.

    Заметим, Филипп де Лар – довольно известный в Европе философ и политолог, который гастролирует по странам континента с лекциями, в которых демонизирует Советский Союз и Россию. 

    В частности, Филипп де Лар утверждает, что евреев во времена Второй мировой войны уничтожали исключительно немецкие эсесовцы, а украинские, прибалтийские или польские националисты к этому не имели отношения. Также французский профессор регулярно требует от России покаяния за якобы совершенные ранее исторические преступления – территориальные приобретения или войны. 

    При этом на Украине Филипп де Лар всегда говорит то, что хотят от него услышать киевские власти – он называет бегство крымчан от украинских неонацистов в Россию «аннексией», а карательную операцию ВСУ на Восточном фронте – обороной от России.

    Тем более неожиданными стали его заявления о необходимости сотрудничать с Россией.

    «Важно понимать, что у Франции существует долгая традиция дружбы с Россией. И всегда Франция глубоко воспринимала и российскую культуру в том числе и не всегда удается французам разделить Россию, какой она является и Россию Путина. Во Франции традиционно считается, что Россия является удачным и надежным партнером, что Франция не имеет причин враждовать с Россией и напротив, Россия является традиционным партнером на внешней арене для Франции, в начале 20-го столетия это была дружба против происков Германии, а после войны, после 45-го года это была совместная дружба против Америки», - подытожил Филипп де Лар.

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
    #киев
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