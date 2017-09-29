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Комитет Госдумы по культуре назвал «Матильду» ярким и интересным фильмом
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    Комитет Госдумы по культуре назвал «Матильду» ярким и интересным фильмом

    14:47  29 Сентября 2017
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    Комитет Госдумы по культуре назвал «Матильду» ярким и интересным фильмом

    Москва, 29 сентября. Депутаты комитета Госдумы по культуре посмотрели фильм Алексея Учителя «Матильда» и констатируют, что это яркая, интересная и профессиональная работа. Об этом сообщается на сайте комитета.

    «Это яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны», — говорится в заявлении.

    В комитете пришли к выводу, что главный герой ленты Николай II показан Учителем с большой любовью и почтением. Также подчеркивается, что в фильме отсутствуют материалы, нарушающие российское законодательство. 

    Комитет Госдумы по культуре назвал «Матильду» ярким и интересным фильмом

    «В очередной раз депутаты Комитета по культуре заявляют о недопустимости цензуры и нарушения конституционных прав граждан на свободу творчества и на участие в культурной жизни», — резюмировали в ГД.

    Напомним, накануне депутаты Госдумы посмотрели «Матильду» на организованном по просьбе комитета по культуре закрытом показе в ГУМе и поделились впечатлениями от увиденного. 

    Автор: Борис Любимов
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