Два человека погибли при крушении военного самолета на Украине

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Киев, 29 сентября. Два человека погибли в результате крушения учебного самолета Л-39 в Хмельницкой области Украины.

По словам пресс-секретаря Вооруженных сил страны Романа Юрчило, авиационный инцидент произошел во время плановых полетов. Жертвами крушения стали два члена экипажа.

На место ЧП выехали спасатели и медики, отметили в областном управлении службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает издание «Свободная пресса».

Напомним, 26 сентября в Нерехтском районе Костромской области разбился частный самолет, его пилот погиб.