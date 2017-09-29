Шойгу поручил присвоить двум спортсменам ЦСКА досрочные воинские звания

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Москва, 29 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о досрочном присвоении воинских званий Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову.

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что обладатель золотой медали Чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене приказом главы военного ведомства России Сергея Шойгу досрочно получили звания старший лейтенант.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Мария Ласицкене совершила беспрецедентную серию из 18-ти побед подряд, она считает, что российские спортсмены сейчас находятся в сложной ситуации из-за обвинений, связанных с допингом.