Новый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки на Тайване

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Тайбэй, 29 сентября. Новый iPhone 8 Plus взорвался дома у жительницы Тайваня, когда она решила поставить недавно приобретенный гаджет на зарядку.

Золотой вариант iPhone 8 Plus с объемом памяти 64 Гб пострадавшая купила в официальном магазине. Для зарядки гаджета женщина использовала оригинальное зарядное устройство, сообщает портал Gizmochina. После того, как телефон был подключен к розетке, произошел взрыв. По счастливой случайности никто не пострадал. iPhone 8 Plus был отправлен на завод Apple для дальнейшего расследования.

Ранее эксперты объяснили, почему продажи iPhone 8 от Apple провалились по всему миру.