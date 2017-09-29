МТС объяснил причину приостановки работы в Туркмении

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Москва, 29 сентября. Крупнейший российский сотовый оператор МТС приостановил работу в Туркмении с 29 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

«МТС… объявляет, что он вынужден приостановить услуги связи в Туркмении с 00.00 29 сентября 2017 года, благодаря односторонним действиям со стороны государственной телекоммуникационной компании «Туркментелеком», которые привели к отключению международных и междугородных зональных услуг связи и доступа в Интернет», — заявили представители сотового оператора.

Как добавили в компании, на данный момент МТС ведет переговоры с уполномоченными ведомствами Туркмении. Стороны обсуждают получение оператором разрешения на использование частот и других ресурсов, которые необходимы для работы организации.