Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

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Два года назад в Сирийскую арабскую республику (САР) по просьбе законных властей страны прибыли подразделения Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) для участия в антитеррористической операции против боевиков ИГИЛ1 (запрещено в РФ) и других радикалов. Операция была рассчитана на два года и сегодня можно подвести итоги - Москва планомерно и последовательно уничтожает международных террористов и их пособников на Ближнем Востоке. Последние стратегические успехи в Акербате и провинции Дейр эз-Зор венчают двухлетнюю эпопею совместной борьбы России и Сирии против международного терроризма.

О том, как начиналась операция ВКС России в Сирии и каковы ее результаты – расскажет фильм Федерального агентства новостей (ФАН).

Положение дел: август-сентябрь 2015 года

Весна и лето 2015 года могли для Башара Асада и населения республики стать временем окончательного поражения и уничтожения. 28 марта оказался утрачен контроль над городом Идлиб. 20 мая был оставлена Пальмира. 7 сентября боевики ИГ1 захватили последнее удерживаемое войсками Асада нефтяное месторождение — «Джазаль».

Площадь территорий, еще контролировавшихся армией и ополченцами, стремительно таяла. Казалось, что Дамаск уже ничто не спасет и Сирия вот-вот полностью покроется черными знаменами «Исламского государства»1.

Проблем доставляла и непродуманная работа международной антитеррористической коалиции во главе с США: несмотря на свой потенциал, 20 стран коалиции не смогли достичь качественных результатов в борьбе с террористами, ограничиваясь редкими операциями.

В августе 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Примерно с середины августа через воздушное пространство Ирана и северного Ирака на сирийскую авиабазу «Хмеймим» началась скрытная переброска смешанной авиагруппы из состава ВКС РФ. Большая часть российских военных бортов появилась в Сирии неожиданно для боевиков и их партнеров на Западе.

Одновременно была развернута переброска в Тартус кораблями т.н. «Сирийского экспресса» личного состава наземного персонала и частей охраны, запасов боеприпасов и ГСМ, военной техники и вооружения. У побережья Сирии заняли отведенные им квадраты корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России на Средиземном море.

На всех фронтах

28 сентября 2015 года на 70-й Генассамблее ООН президент Российской Федерации Владимир Путин призвал к более решительной борьбе с террористами «Исламского государства». Мало кто из иностранных СМИ тогда придал значение словам российского президента. Однако после речи Владимира Путина в ООН события понеслись по нарастающей.

30 сентября 2015 года Совет Федерации дает свое согласие на использование Вооруженных сил РФ в Сирии. Публикуется официальная информация об обращении к России президента Сирии Асада с просьбой оказать военную помощь. Как апофеоз, ближе к 15:00 по Москве появляются сведения о первых боевых вылетах российских фронтовых бомбардировщиков с авиабазы под сирийской Латакией. Начиная с 30 сентября, ВКС устроили в небе Сирии настоящий «бомбовый конвейер», тщательно перепахивая вскрытые разведкой объекты боевиков.

На логистическом уровне снабженцы отлаживали работу «сирийского экспресса» таким образом, чтобы вооружение, экипировка, а также гуманитарная помощь для мирных жителей поступали в Сирию из России непрерывно и вовремя.

Помимо логистики, необходимо было реанимировать сирийскую армию, которая на момент появления России в Сирии была полностью деморализована. Отказавшись от идеи резко поднять боеспособность формирований Асада исключительно за счет оснащения их достаточным количеством российского вооружения, российские военные специалисты занялись переобучением и переподготовкой сирийских солдат.

Только Российская Федерация, признав безусловное и неотъемлемое право сирийцев решать свою судьбу без террористов, наемников и интервентов, добилась перелома в гражданской войне, сведя противоборствующие стороны в ходе переговоров в Астане.

Военные успехи

Дипломатические успехи России – такие, как обеспечение гражданского перемирия и введение зон деэскалации – всегда шли рука об руку со стратегическими успехами и победами на карте реальных боевых действий на земле и в воздухе. Пальмира, Алеппо, Акербат и Дейр эз-Зор – лишь самые известные страницы противостояния с террористами, где Россия выполнила не только свой, но и международный долг.

Достаточно сравнить размеры территорий, которые Дамаск контролировал в сентябре 2015-го, и контролируемые им спустя два года — в сентябре 2017-го.

Учитывая серьезные проблемы внутри самой сирийской армии, у Москвы и Дамаска никакой возможности выиграть войну коротким блицкригом не существовало в принципе. Тем не менее, как мы знаем, Пальмира все же была освобождена. Во время ожесточенных боев с террористами «Исламского государства» в восточной части провинции Хомс, сирийские правительственные силы при поддержке ВКС РФ вели наступательную операцию широким фронтом, с последовательной зачисткой местности.

Грамотное планирование операции российскими военными специалистами под руководством министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова позволило освободить древний город от боевиков ИГИЛ, а также восстановить контроль над нефтяными и газовыми месторождениями которые приносили прибыль террористам. Теперь они работают на благо Сирийской Арабской Республики и позволяют сирийцам восстанавливать экономику самостоятельно.

Затяжную битву за Алеппо, не без оснований именуемую «сирийским Сталинградом», сирийская правительственная армия, поддерживаемая иранскими отрядами, шиитской милицией, курдскими формированиями и ВКС РФ, сумела выиграть. Победа в битве за Алеппо — крупнейший город Сирии, освобождение Пальмиры и как следствие – получение контроля над центральной Сирией следует считать поворотным пунктом в ходе сирийской войны.

В конце концов, именно эти военные успехи в конечном счете привели к мирным переговорам в Астане, позволившим создать в Сирии режим деэскалации. Как заметил позже министр обороны Сергей Шойгу, с введением режима перемирия в критических районах в Сирии фактически прекратилась гражданская война. Это, в свою очередь, позволило затем Асаду и его союзникам высвободить достаточно сил для создания в Восточной Хаме «Акербатского котла», освобождения самого Акербата от террористов ИГ и, наконец, прорыва к Дейр эз-Зору, чьи нефтяные поля жизненно необходимы для сирийской экономики.

Бой продолжается

Не следует забывать: за каждой победой и успехом САА стоит грамотное и оперативное управление армией, не менее отлаженное взаимодействие родов войск, когда наступление идет широким фронтом, а удары наносятся, основываясь на корректировке огня и данных российской военной разведки и военных специалистов. А это значит, что задача, сформулированная президентом России Владимиром Путиным по уничтожению живой силы и инфраструктуры террористов ИГ, выполняется, и создаются предпосылки к завершению войны.

К концу лета 2017 года стратегическая инициатива наконец-то полностью оказалась в руках Москвы и Дамаска. Война в Сирии еще не окончена. Россия нужен и важен только конечный, а не промежуточный результат: полная и безоговорочная капитуляция ИГ и их пособников. Но успехи под Пальмирой, Алеппо, Акербатом и Дейр эз-Зором уже стали достойной наградой для тех, кто помнит, с чего все начиналось осенью 2015-го.

1 Организация запрещена на территории РФ.