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Новороссия
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Новороссия
Глава ДНР объявил о запуске в Донецке Юзовского металлургического завода
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    Глава ДНР объявил о запуске в Донецке Юзовского металлургического завода

    14:34  29 Сентября 2017
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    Глава ДНР объявил о запуске в Донецке Юзовского металлургического завода

    Донецк, 29 сентября. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что Юзовский металлургический завод, расположенный в Донецке, начал свою работу.

    «Вчера, 28 сентября, в Донецке был запущен Юзовский металлургический завод», — отметил он в ходе пресс-конференции.

    По его словам, первая технологическая плавка на предприятии прошла успешно.

    «В октябре получим уже первый металл в том объеме, который был запланирован», — заключил Захарченко.

    Напомним, ранее сообщалось, что власти ДНР будут добиваться введения в действие закона об особом статусе Донбасса в полном объеме. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #захарченко
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