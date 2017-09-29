Глава ДНР объявил о запуске в Донецке Юзовского металлургического завода

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Донецк, 29 сентября. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что Юзовский металлургический завод, расположенный в Донецке, начал свою работу.

«Вчера, 28 сентября, в Донецке был запущен Юзовский металлургический завод», — отметил он в ходе пресс-конференции.

По его словам, первая технологическая плавка на предприятии прошла успешно.

«В октябре получим уже первый металл в том объеме, который был запланирован», — заключил Захарченко.

Напомним, ранее сообщалось, что власти ДНР будут добиваться введения в действие закона об особом статусе Донбасса в полном объеме.