Мэй и Меркель выступили против отмены ядерной сделки с Ираном

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Таллин, 29 сентября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель согласились с необходимостью сохранить ядерную сделку с Ираном. Об этом они заявили на саммите Евросоюза по цифровым технологиям, который проходит в Таллине.

«Оба лидера согласились с важностью соглашения по иранской ядерной сделки для сохранения региональной и мировой безопасности», — сообщает канцелярия Мэй.

Напомним, что в 2015 году страны «шестерки» заключили с Ираном сделку, согласно которой Тегеран соглашается ограничить свою ядерную программу и допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, а в обмен западные страны отменят санкции. Однако новый президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана, как только вступил в должность, нарушив условия соглашения.