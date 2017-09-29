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Общество
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Политика
Мэй и Меркель выступили против отмены ядерной сделки с Ираном
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    Мэй и Меркель выступили против отмены ядерной сделки с Ираном

    14:21  29 Сентября 2017  /обновлено: 14:32  29 Сентября 2017
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    Мэй и Меркель выступили против отмены ядерной сделки с Ираном

    Таллин, 29 сентября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель согласились с необходимостью сохранить ядерную сделку с Ираном. Об этом они заявили на саммите Евросоюза по цифровым технологиям, который проходит в Таллине.

    «Оба лидера согласились с важностью соглашения по иранской ядерной сделки для сохранения региональной и мировой безопасности», — сообщает канцелярия Мэй.

    Мэй и Меркель выступили против отмены ядерной сделки с Ираном

    Напомним, что в 2015 году страны «шестерки» заключили с Ираном сделку, согласно которой Тегеран соглашается ограничить свою ядерную программу и допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, а в обмен западные страны отменят санкции. Однако новый президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана, как только вступил в должность, нарушив условия соглашения.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #меркель #иран #мэй #ядерная сделка
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