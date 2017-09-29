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Москва, 29 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидер России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган обсудили референдум о независимости в Иракском Курдистане в русле неизменной и четкой позиции РФ по данному вопросу.

Представитель Кремля также напомнил, что позиция Москвы в отношении этой автономии хорошо известна и ранее была четко сформулирована в заявлении МИД РФ.

«Об этом сказал президент Путин вчера вечером, в русле этого обсуждение и проходило», — добавил Песков.

Напомним, Турция и Иран, а также США и ООН выступили против проведения референдума в Иракском Курдистане. В МИД РФ заявили ранее, что Москва поддерживает территориальную целостность Ирака и в связи с проведенным голосованием призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем переговоров.