Бог из машины: зачем американские военные создают свой вариант SkyNet

Американские военные лидеры разработали стратегию для сохранения мирового господства в XXI веке: «соединить все со всем». Что в итоге? Невообразимо крупная сеть, соединяющая самое современное вооружение и военную технику. Таким образом, американские военные создают свой вариант SkyNet, которая была показана в культовом фильме «Терминатор».

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Американские военные создают SkyNet» (The us military is quietly building SkyNet), опубликованной на аналитическом портале ZeroHedge.

Такая связанная сетью армия объединит все, начиная с F-35 и заканчивая эсминцами ВМС, броней танков, устройствами, которые солдаты носят с собой — все оружие станет взаимосвязанным. Будет происходить постоянный обмен данных, станет известно местонахождение любой детали глобальной сети.

Конечно же, разработка такого «умного» вооружения заставляет нервничать гендиректора «Теслы» Илона Маска, который неоднократно предупреждал, что искусственный интеллект представляет большую угрозу для будущего США, чем даже Северная Корея. Без должного регламентирования, уверен Маск, машины однажды могут пойти против своих хозяев.

Комитет начальников штабов описал свое видение в новой версии Национальной военной стратегии, в которой излагаются планы по созданию оружия будущего. В отличие от предыдущих версий, эта засекречена. Известно, однако, что реализация стратегии требует сотрудничества различных служб. Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн заявил, что в планы входит сотрудничество с одним из производителем электромобилей. Голдфейна очень впечатлило, что «Тесла» смогла удаленно продлить время работы аккумуляторов электромобилей, когда их владельцы спасались от урагана «Ирма» в начале месяца.

«Каждый автомобиль «Тесла» соединен со всеми другими автомобилями «Тесла», — сказал Голдфейн. — Если один едет по дороге и попадает в выбоину, все остальные автомобили на самоуправлении смогут ее объехать».

ВВС США начали активно инвестировать в обмен данными. Научный комитет ВВС сейчас разрабатывает технологию управления сетью военной техники, в том числе легкими штурмовыми самолетами, танками и даже беспилотниками, а также рассматривает возможность их соединения с другими службами.

«Наша цель — помочь ВВС продумать будущие операции, в которых бы использовались совместные датчики и носители, как, например, эсминцы», — заявил Джеймс Чоу, новый глава научного комитета. Он добавил, что исследование имеет «высший приоритетный уровень для руководства ВВС».

По словам генерал-лейтенанта Роберта Уолша, который возглавляет командование боевых разработок морской пехоты и выполняет обязанности заместителя командира по боевым разработкам и интеграции, МП также рассматривает возможность разработки танков, которые были бы связаны между собой посредством своей брони. Главы подразделений ВМС США также одобрили проведение исследований по соединению каждого объекта на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве. Это не преувеличение. Ранее в этом году адмирал Джон Ричардсон, главнокомандующий ВМС США, заявил, что он хотел бы связать в одну сеть «все», объяснив, что создание такой системы будет иметь решающее значение для поддержания военного господства США.

Характерно, что, несмотря на очевидные параллели, военные лидеры ненавидят, когда их проекты сравнивают с чем-либо из сюжета сериала «Терминатор».