Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: около 500 боевиков ИГ присоединились к курдскому ополчению
Весь мир
Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

    16:30  29 Сентября 2017
    712

    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

    Сирия, 29 сентября. В Хасаке зафиксированы бои между YPG и ИГ1, солдаты САА сбили разведывательный дрон в Эль-Кунейтре, ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хаме и Эль-Кунейтре.

    «Исламское государство»: атакует позиции SDF в Хасаке, ведет бои с курдами в Ракке.

    Курды: осаждают ИГ в здании Национальной больницы Ракки, противостоят ИГ в Хасаке.

    Международная коалиция: наносит удары по Ракке, что приводит к жертвам среди мирного населения.

    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел позиций радикальных группировок, базирующихся на территории оазиса Восточная Гута. Ghouta Media Center пишет в своем Twitter-аккаунте (@Ghouta_GMC), что солдаты армии САР обстреливают зоны дислокации вооруженных формирований в районе населенных пунктов Хараста, Дума, Сакба, Хаммурия и Бейт Сава.

    Ранее сообщалось, что в результате взаимных обстрелов сирийской армии и радикалов в Джобаре было уничтожено, по меньшей мере, семь боевиков. Кроме того, части армии Башара Асада обнаружили разветвленную сеть подземных переходов в районе Айн-Тарма.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

    ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли ряд ударов по позициям боевиков радикальных группировок в районе городов Маарат ан-Нуман, Корконья, Синджар, Кунсафра и Маареш. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

    Российская авиация также совершила несколько боевых вылетов и нанесла точечные удары по зонам дислокации радикальных исламистов в окрестностях поселений Аль-Бушейрия на западе региона и Кафр Джалис к северу от города Идлиб. Ранее в результате эффективной работы ВКС РФ на юге провинции Идлиб было ликвидировано 32 радикала группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

    В центральной части города Ракка продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и боевиками «Исламского государства»1. В эпицентре противостояния находятся кварталы недалеко от стадиона в старом городе. Военный канал в Telegram (@Raqqa_Campaign) пишет, что бойцы курдского ополчения осаждают террористов ИГ в здании Национальной больницы Ракки. Ранее сообщалось, что под контроль ополченцев SDF перешел район Аль-Фуркан.

    Военную кампанию курдов по зачистке Ракки поддерживают ВВС международной коалиции. За прошедшие сутки под ударами авиации альянса во главе с США погибло 30 мирных жителей города, в том числе женщины и дети.

    Провинция Хама

    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

    Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает вести обстрел позиций боевиков в районах населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета на севере провинции Хама. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@Ali_hama4). С воздуха подразделения армии САР поддерживают ВКС РФ. Twitter-канал (@Ali_hama4) передает, что российская авиация наносит удары по зонам дислокации радикальных формирований в районе поселения Аль-Анкави.

    В это время боевики радикальной оппозиции публикуют в своих аккаунтах в социальных сетях информацию об отраженных ими атаках САА. Так в Telegram-канале (@alnsrarmy) группировки «Джейш ан-Наср» появилось сообщение, что боевики формирования отбили атаку армии САР в районе Аз-Залякият. Официального подтверждения данной информации нет.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

    Местный источник в Twitter (@soheb1199) зафиксировал столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и террористами «Исламского государства» в районе деревни Аль-Аззави к югу от Аш-Шаддади.

    Ранее сообщалось, что в результате неожиданной атаки террориста-смертника в Суувейане несколько бойцов альянса Демократические силы Сирии (SDF) были взяты в плен боевиками «Исламского государства» и казнены. Кроме того, местные источники сообщали, что при взрыве бомбы неподалеку от деревни Анад на юге провинции Хасака курдские отряды также понесли потери в живой силе.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

    Один из источников в провинции Эль-Кунейтра сообщает в своем микроблоге в Twitter (@piosawaratown), что солдаты Сирийской арабской армии (САА) ведут минометный и пулеметный обстрел позиций радикальных формирований в окрестностях населенного пункта Таль аль-Хамрие.

    Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что солдаты правительственных войск Сирии сбили в воздушном пространстве над Эль-Кунейтрой разведывательный дрон, прилетевший со стороны Голанских высот.  

    Ирак

    Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

    Солдаты армии Ирака совместно с бойцами народного ополчения продолжают зачищать от террористов «Исламского государства» пригороды Хавиджи. Местный источник в Twitter (@presssiraq) пишет о столкновениях между «Хашд аш-Шааби» и боевиками ИГИЛ1 в районе деревни Аль-Керна. Telegram-канал (@teamsmediawar_1) также сообщает, что бойцы отрядов народного ополчения освободили от радикальных исламистов поселение Аль-Абарат к северо-западу от города Хавиджа.

    Напомним, армия Ирака и союзные силы в течение последних нескольких недель концентрировались у города Хавиджа. Целью проправительственных войск является освобождение населенного пункта от членов «Исламского государства». На данный момент бойцы «Хашд аш-Шааби» зачищают ближайшие окрестности города.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #ракка #идлиб #хасака #ан-нусра #хавиджа
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа
    Сирия новости 29 сентября 07.00: «Нусра» пополнила ряды бойцами из Израиля, новые потери ИГ в Дейр эз-Зоре  
    Сирия итоги за сутки на 29 сентября 06.00: курды получили новую партию оружия США, работа ВКС РФ в Хаме и Идлибе
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ выбила ИГ из нескольких деревень в Хаме и Хомсе 
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105124

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29600

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43464

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24056

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9144
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        943
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        831
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1924
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        10003