Сирия новости 29 сентября 16.30: YPG ведут бои с ИГ в Хасаке, в Эль-Кунейтре сбит дрон-разведчик

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Сирия, 29 сентября. В Хасаке зафиксированы бои между YPG и ИГ1, солдаты САА сбили разведывательный дрон в Эль-Кунейтре, ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хаме и Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»: атакует позиции SDF в Хасаке, ведет бои с курдами в Ракке.

Курды: осаждают ИГ в здании Национальной больницы Ракки, противостоят ИГ в Хасаке.

Международная коалиция: наносит удары по Ракке, что приводит к жертвам среди мирного населения.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел позиций радикальных группировок, базирующихся на территории оазиса Восточная Гута. Ghouta Media Center пишет в своем Twitter-аккаунте (@Ghouta_GMC), что солдаты армии САР обстреливают зоны дислокации вооруженных формирований в районе населенных пунктов Хараста, Дума, Сакба, Хаммурия и Бейт Сава.

Ранее сообщалось, что в результате взаимных обстрелов сирийской армии и радикалов в Джобаре было уничтожено, по меньшей мере, семь боевиков. Кроме того, части армии Башара Асада обнаружили разветвленную сеть подземных переходов в районе Айн-Тарма.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли ряд ударов по позициям боевиков радикальных группировок в районе городов Маарат ан-Нуман, Корконья, Синджар, Кунсафра и Маареш. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

Российская авиация также совершила несколько боевых вылетов и нанесла точечные удары по зонам дислокации радикальных исламистов в окрестностях поселений Аль-Бушейрия на западе региона и Кафр Джалис к северу от города Идлиб. Ранее в результате эффективной работы ВКС РФ на юге провинции Идлиб было ликвидировано 32 радикала группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Ракка

В центральной части города Ракка продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и боевиками «Исламского государства»1. В эпицентре противостояния находятся кварталы недалеко от стадиона в старом городе. Военный канал в Telegram (@Raqqa_Campaign) пишет, что бойцы курдского ополчения осаждают террористов ИГ в здании Национальной больницы Ракки. Ранее сообщалось, что под контроль ополченцев SDF перешел район Аль-Фуркан.

Военную кампанию курдов по зачистке Ракки поддерживают ВВС международной коалиции. За прошедшие сутки под ударами авиации альянса во главе с США погибло 30 мирных жителей города, в том числе женщины и дети.

Провинция Хама

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает вести обстрел позиций боевиков в районах населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета на севере провинции Хама. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@Ali_hama4). С воздуха подразделения армии САР поддерживают ВКС РФ. Twitter-канал (@Ali_hama4) передает, что российская авиация наносит удары по зонам дислокации радикальных формирований в районе поселения Аль-Анкави.

В это время боевики радикальной оппозиции публикуют в своих аккаунтах в социальных сетях информацию об отраженных ими атаках САА. Так в Telegram-канале (@alnsrarmy) группировки «Джейш ан-Наср» появилось сообщение, что боевики формирования отбили атаку армии САР в районе Аз-Залякият. Официального подтверждения данной информации нет.

Провинция Хасака

Местный источник в Twitter (@soheb1199) зафиксировал столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и террористами «Исламского государства» в районе деревни Аль-Аззави к югу от Аш-Шаддади.

Ранее сообщалось, что в результате неожиданной атаки террориста-смертника в Суувейане несколько бойцов альянса Демократические силы Сирии (SDF) были взяты в плен боевиками «Исламского государства» и казнены. Кроме того, местные источники сообщали, что при взрыве бомбы неподалеку от деревни Анад на юге провинции Хасака курдские отряды также понесли потери в живой силе.

Провинция Эль-Кунейтра

Один из источников в провинции Эль-Кунейтра сообщает в своем микроблоге в Twitter (@piosawaratown), что солдаты Сирийской арабской армии (САА) ведут минометный и пулеметный обстрел позиций радикальных формирований в окрестностях населенного пункта Таль аль-Хамрие.

Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что солдаты правительственных войск Сирии сбили в воздушном пространстве над Эль-Кунейтрой разведывательный дрон, прилетевший со стороны Голанских высот.

Ирак

Солдаты армии Ирака совместно с бойцами народного ополчения продолжают зачищать от террористов «Исламского государства» пригороды Хавиджи. Местный источник в Twitter (@presssiraq) пишет о столкновениях между «Хашд аш-Шааби» и боевиками ИГИЛ1 в районе деревни Аль-Керна. Telegram-канал (@teamsmediawar_1) также сообщает, что бойцы отрядов народного ополчения освободили от радикальных исламистов поселение Аль-Абарат к северо-западу от города Хавиджа.

Напомним, армия Ирака и союзные силы в течение последних нескольких недель концентрировались у города Хавиджа. Целью проправительственных войск является освобождение населенного пункта от членов «Исламского государства». На данный момент бойцы «Хашд аш-Шааби» зачищают ближайшие окрестности города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)