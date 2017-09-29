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Поклонская рассказала, что думает о посмотревших «Матильду» депутатах
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    Поклонская рассказала, что думает о посмотревших «Матильду» депутатах

    14:23  29 Сентября 2017
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    Поклонская рассказала, что думает о посмотревших «Матильду» депутатах

    Москва, 29 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова депутатов, которые назвали «незначительным» количество людей, протестующих против фильма «Матильда».

    По словам депутата, слова коллег не являются правдивыми. Она также отметила, что «слышит» жалобы этих людей в Госдуме.

    Напомним, что 28 сентября в ГУМе прошел закрытый показ фильма «Матильда» специально для депутатов. Российский прокат «Матильды» стартует 26 октября.

    «Накануне этого «просмотра» депутатами всех фракций было принято решение о направлении повторного коллективного запроса на имя Генерального прокурора», — заявила Поклонская, в очередной раз, отметив, что «Матильда» разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни и религиозные чувства людей.

    Поклонская рассказала, что думает о посмотревших «Матильду» депутатах

    К посту Поклонская прикрепила видео, на котором Станислав Говорухин разговаривает с журналистами после просмотра «Матильды». На кадрах ролика Говорухин утверждает, что 100 тысяч подписей, собранных против фильма ничего не значат в стране, где проживают 146 млн человек.

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    Автор: Алексей Громов
    #поклонская #матильда
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