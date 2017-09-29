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Вашингтон, 29 сентября. Бывший посол США в Ираке Райан Крокер заявил, что референдум о независимости Иракского Курдистана был «справедливым» шагом.

Крокер жестко раскритиковал позицию США в отношении курдского референдума, сообщает CNN. Экс-посол считает, что курды сделали верный шаг, выбирая независимость своей автономии от Ирака.

Дипломат выразил обеспокоенность, связанную с угрозами официального Багдада и Тегерана в отношении Курдистана и призвал Вашингтон изменить свою позицию и приложить усилия для снятия напряженности в регионе.

Крокер подчеркнул, что США должны вмешаться в ситуацию и добиться снятия санкций с Эрбиля.