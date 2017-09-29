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Сирия сегодня: стали известны сроки полного освобождения Дейр эз-Зора, ВКС РФ ударили по боевикам «ан-Нусры» в Алеппо
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    Сирия сегодня: стали известны сроки полного освобождения Дейр эз-Зора, ВКС РФ ударили по боевикам «ан-Нусры» в Алеппо

    14:15  29 Сентября 2017
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    ВКС РФ ударили по террористам

    Сирия, 29 сентября. Власти Сирийской арабской республики назвали сроки полного освобождения города Дейр эз-Зор. Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по позициям боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»3. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Полное освобождение Дейр эз-Зора

    Сирийский город Дейр эз-Зор может быть полностью освобожден от террористической группировки «Исламское государство»2 (запрещена в России  — прим. ФАН) в ближайшие несколько недель. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил губернатор одноименной провинции Мохаммед ас-Самра.

    Он же подчеркнул, что в настоящее время под контролем радикальных исламистов находится кололо 60% от общей площади населенного пункта.

    Армия САР в районе Дейр эз-Зора

    «Когда эта территория будет освобождена, может проанализировать командование армии. Думаю, понадобится несколько недель. Бои продолжаются, и боевики умирают ежедневно», — утверждает губернатор.

    В настоящее время освобождены восточные районы Джафра и Мариия, налажена переправа в нескольких местах, а бои продолжаются на острове Хувейджат Сакр.

    Напомним, ожесточенные бои в районе многострадального Дейр эз-Зора продолжаются с 5 сентября, когда сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду исламистов. Армия САР и ее союзники, при активной воздушной поддержке российских ВКС форсировала реку Евфрат, выбила радикалов из ряда населенных пунктов, и теперь развивает наступление на восток.

    Запад ведет борьбу за нефть САР

    Губернатор провинции Дейр эз-Зор Мохаммед ас-Самра также отметил, что Запад стремится получить контроль над нефтяными и газовыми ресурсами Сирии, но делает он это под предлогом борьбы с террористами ИГ1.

    Запад воюет за сирийскую нефть

    «Говоря о так называемой западной американской коалиции, у нее одна цель — скрывать правду от общества. Но картина проясняется все больше и больше. И европейское сообщество начинает понимать соучастие их лидеров в поддержке террористов. Основная цель — это контроль над экономикой Сирии, в первую очередь над нефтяными и газовыми ресурсами», — подчеркнул сирийский чиновник.

    Губернатор также отметил, что военные «Сирийских демократических сил», находящиеся сегодня на севере Дейр эз-Зора, действуют в интересах США.

    ВКС РФ ударили по «ан-Нусре»

    Воздушно-космические силы России нанесли несколько мощных ударов по позициям боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районах населенных пунктов Анадан, Хрейтан, Кафр Хамра и Хан аль-Асаль. Данных об общем количестве уничтоженных террористов пока не приводится.

    Су-24 ВКС РФ

    Кроме того, военный Telegram-канал (@NRVR11) сообщил, что ВКС РФ также нанесли ряд сильнейших авиаударов по позициям коалиции «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Алеппо. Напомним, ранее сообщалось, что боевики, базирующиеся в западной части региона открыли огонь по административному центру провинции. Ракетные удары радикалов пришлись на жилые районы Алеппо.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сирия #алеппо #иг #террористы #дамаск #москва #вкс рф #игил #дейр эз-зор #джебхат ан-нусра
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