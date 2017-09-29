Итог двухлетних усилий России в Сирии: разгром террористов и начало примирения

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30 сентября исполнится два года с начала российской контртеррористической операции в Сирии. Когда эта операция только начиналась, британская телевещательная корпорация BBC со скепсисом восклицала: «Syria: What can Russia's military do?» («Сирия: что сможет сделать русская армия?»)

Что ж, теперь, в сентябре 2017-го, пожалуй, можно ответить на вопрос, чего российские ВКС смогли добиться за минувшие два года на территории Сирийской Арабской Республики.

30 тысяч боевых вылетов

Начавшиеся 30 сентября 2015 года удары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии стали первыми в истории постсоветской России боевыми действиями, которые нашей стране пришлось вести за пределами территории бывшего СССР. Несмотря на это, военная и военно-техническая помощь России позволили правительственным войскам Сирии и союзным им вооруженным формированиям не только остановить экспансию джихадистов, но и обратить ее вспять.

Согласно материалам круглого стола, проведенного в августе 2017 года во время работы Международного военно-технического форума «Армия-2017», с начала военной операции авиацией Воздушно-космических сил было совершено более 30 тыс. боевых вылетов, что позволило нанести порядка 92 тыс. авиационных ударов. Устроенный ударными бортами бомбо-ракетный «конвейер», дополненный флотскими «Калибрами», дал возможность причинить значительный ущерб системе управления и тыловой инфраструктуре террористов, а также перекрыть основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Одновременно «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) и ее пособники лишились финансовой подпитки от нелегальной продажи нефтепродуктов.

Параллельно с этим российское военное командование, с помощью активного задействования института военных советников и поставок из черноморских портов в Тартус грузов военного назначения, смогло в значительной мере восстановить боеспособность сирийской правительственной армии. Тем самым были созданы предпосылки для ряда успешных наступательных операций проасадовских формирований, позволивших в корне переломить ситуацию на сирийском ТВД.

За два года, минувших с 30 сентября 2015-го, территория, контролируемая правительственными войсками, выросла почти в четыре раза — с 19 до 78 тыс. квадратных километров. Сирийской армией при поддержке ВКС РФ были разгромлены формирования боевиков в районах Хамы и Хомса, полностью «зачищена» провинция Латакия, освобождена Пальмира. Сражение за город Алеппо, в связи с его масштабом получившее прозвище «матери всех битв», также закончилось в пользу Москвы и Дамаска. Не забудем о том, что в ходе боевых действий удалось разблокировать основную транспортную магистраль, связывающую Дамаск с севером страны.

Под контроль Дамаска удалось вернуть нефтяные и газовые поля «Джазаль», «Аш-Шаир», «Хайян», «Магр» и «Арак», а также 181-километровый участок сирийско-иракской границы и 195-километровый участок сирийско-иорданской границы.

«Фактически остановлена гражданская война»

В текущий момент усилия правительственных войск и группировки Вооруженных сил РФ сосредоточились на разгроме отрядов ИГ1 в районе Дейр эз-Зора. Находившийся в почти четырехлетней блокаде город был успешно деблокирован. Это дало повод начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Сергею Рудскому объявить: «Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы».

С деблокированием Дейр эз-Зора де-факто завершится разгром наиболее боеспособных формирований ИГ на территории Сирии. Тем самым уничтожается продолжительное время действовавший там источник распространения радикального исламизма, который нес угрозу не только странам Ближнего Востока, но и южному «подбрюшью» России.

Российская сторона эффективно использовала и продолжает использовать Сирию как испытательный полигон для десятков, если не сотен единиц нового вооружения и военной техники. Тем самым приобретается не только возможность проведения надлежащих доработок изделий отечественного ОПК, но и соответствующая реклама российского оружия. В ходе сирийской кампании неоценимый опыт участия в реальных боевых действиях получила подавляющая часть личного состава ВКС РФ, а также значительная часть личного состава ССО и сотрудников российских военных вузов.

В полной мере были использованы российской стороной астанинские договоренности. Опирающиеся на них действия России по обеспечению режима прекращения огня на территории САР позволили стабилизировать обстановку в центральной и южной частях страны.

Благодаря действиям российского Центра по примирению враждующих сторон успешно функционируют зоны деэскалации — на юго-западе Сирии в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, в пригороде Дамаска Восточная Гута и севернее города Хомс, а также созданная на севере провинции Алеппо зона деконфликтации Тель-Рифьят, в которых соблюдение режима прекращения боевых действий обеспечивают военнослужащие военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации.

Не прекращается работа, направленная на формирование национальных комитетов по примирению. Соглашения, достигнутые российской стороной с представителями сирийской оппозиции, обусловили возможность возобновления товарного обмена между различными регионами Сирии, ранее разделенными гражданской войной.

Генерал-полковник Рудской выразился на этот счет по-военному прямо: «Фактически остановлена гражданская война в Сирии».

«Происходит немыслимое!..»

12 августа начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин озвучил следующую информацию: «На сегодняшний день от боевиков незаконных вооруженных формирований освобождено 85% территории Сирии. До полного уничтожения ИГ на территории Сирии осталось освободить около 27.800 квадратных километров территории республики». Генерал добавил, что операция по уничтожению боевиков на сирийской земле будет продолжена до их полного уничтожения.

Можно ли сказать, что в ближайшее время в Сирии наступят мир и спокойствие? Ведь слишком долго там продолжалась гражданская война, чтобы вот так одномоментно, словно по нажатию стоп-крана, взять и уйти в небытие. Слишком много интересантов этой войны все еще не только хотят, но и имеют возможность препятствовать стабилизации положения в Сирии. Саудовская Аравия, Турция, Израиль, курды, «умеренная» сирийская оппозиция, не говоря уж о США и их европейских сателлитах — у всех них взгляд на будущее Сирии серьезно отличается от тех установок, которые отстаивают Владимир Путин и Башар Асад. Тем не менее, российская двухлетняя кампания в Сирии сумела серьезно качнуть весы в сторону Москвы и Дамаска.

В начале текста мы процитировали BBC. Давайте «под занавес» тоже дадим слово представителю британских СМИ. Недавно корреспондент интернет-издания The Independent Роберт Фиск в своем материале, посвященном ситуации в Сирии, написал: «Похоже, что сейчас происходит немыслимое: войска Башара Асада одерживают победу в этой войне».

Надо полагать, что Фиск, 25 лет проживающий в Бейруте и знающий Ближний Восток как свои пять пальцев, знает, о чем говорит.

1 Организация запрещена на территории РФ.