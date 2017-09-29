Бросил карьеру юриста ради конструктора: выставка «Искусство Лего» представлена в Питере. ФАН-ТВ

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Может ли детская забава стать основой для настоящих произведений искусства? В случае современного американского художника Натана Савайи (Nathan Sawaya) – вполне. Он собирает масштабные фигуры из кубиков конструктора и у себя на родине является очень популярным скульптором, творящим из нестандартного материала. Выставка «Искусство Лего» впервые приехала в Россию. С конца февраля она работала в Москве, где имела огромный успех – за первые четыре дня ее посетили 32 тысячи человек. Теперь сотня разнообразных фигур приехала в Петербург и расположилась в ТРЦ «Галерея», что на Лиговском проспекте. Съемочная группа ФАН-ТВ заглянула в павильоны за день до официального открытия. Автор выставки прилетел из США, чтобы лично презентовать свою работу.

– Поскольку меня попросили провести небольшую экскурсию, я, наверное, начну с того, что больше всего похоже на момент начала творческого процесса. А то, что вы видите здесь, немного напоминает то, что творится у меня в мастерской, – начал повествование Натан Савайя.

Оказалось, что в мастерской у него строго упорядочено стоят пластиковые контейнеры с кубиками «лего», рассортированными по цвету и размеру. Натан шутя рассказал, что покупать конструктор приходится оптом – заказывать напрямую с завода. Он также признался, что никаких особых кубиков «специально для Натана Савайи» не производится, но за крупные и регулярные заказы производители делают ему скидки.

Когда к скульптору приходит вдохновение, он старается запомнить возникающие образы. Потом он набрасывает чертежи и начинает собирать новую скульптуру. Кубик за кубиком, снизу-вверх. Делать это приходится крайне вдумчиво, уже заранее понимая, что хочешь увидеть в конечном итоге, ведь каждая ошибка обходится слишком дорого: чтобы скульптуры были прочными и пригодными к транспортировке, кубики между собой необходимо скреплять суперклеем. Склеить хотя бы одну пару неправильно – значит начинать работу заново. Больше всего мучений Натан испытал, когда собирал самую большую из всех созданных скульптур – скелет тираннозавра. На него Натан потратил три месяца и больше 80 тысяч деталей.

– Иногда, особенно когда я собирал рёбра, мне казалось, что я никогда ее не закончу, и мне хотелось бросить, – смеется скульптор.

Однако Рекс давно стал любимой фигурой практически всех детей, видевших выставку. Ну, а сам скульптор с особым трепетом относится к работам знаковым, имеющим глубинный смысл. Например, скульптура «Хватка» была создана в то время, когда Натан старался завязать с карьерой юриста и с головой уйти в искусство.

– Эта работа посвящена моему желанию вырваться из лап корпоративного мира, стать свободным, стать полноценным художником, – поясняет он.

О том, насколько нелегко было кардинально изменить свою жизнь, Натан Савайя поведал корреспондентам ФАН-ТВ:

– Это было довольно забавное время. У меня была стабильная работа, я был уверен в завтрашнем дне, потому что работа юриста может обеспечить спокойную жизнь. Но в то же время я не чувствовал себя счастливым. Я понимал, что мне необходимо найти творческий выход для своих мыслей. И когда я начал заниматься творчеством, я понял, что, может быть, поступаю глупо, но есть смысл рискнуть! Ради того, чтобы заниматься делом, которое доставляет мне огромное удовольствие и делает меня по-настоящему счастливым.

Натан добавил, что ему было немного страшно. Ведь он не был уверен, будут ли деньги на элементарное проживание. Но чтобы отрезать себе любые пути отступления, он даже не стал продлевать свою лицензию юриста и, таким образом, лишил себя возможности вернуться на работу.

Как ясно теперь, рисковал скульптор не напрасно. Его работами интересуются в разных творческих кругах, Натану регулярно предлагают участвовать в необычных проектах. Так, например, на выставке есть фотогалерея. Зрителям предлагают найти на реальной фотографии предмет из конструктора. Сделать это не так-то просто. Но разгадку – ту самую лего-фигурку – можно найти рядом с фотографией.

Другое необычное направление – двухмерные картины. Кубики разных цветов выложены на ровной поверхности, образуя человеческие лица и портреты. С картинами других художников всё наоборот: Натан Савайя с помощь все тех же кубиков «лего» воссоздает изображения с полотна в 3D-формате. На выставке можно увидеть героев «Поцелуя» Густава Климта и другие работы, сделанные по произведениям живописи.

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В общей сложности экспозиция «Искусство Лего» объединяет около сотни работ. Открыть выставки в городах России стало возможным благодаря продюсеру Александру Начкебия. Он рассказал ФАН-ТВ о том, как познакомился с проектом и привез его:

– Я занимаюсь выставочным контентом довольно давно, и этот проект тоже хотел привести в Россию уже давно. Вы знаете, у всех промоутеров и продюсеров есть золотое правило: не влюбляться в экспонаты. Так же, как у музыкальных продюсеров – не влюбляться в свою певицу. Ведь когда ты это делаешь, ты теряешь критику. Но когда я увидел эти экспонаты, я сразу влюбился. Потому что эти работы не просто из «лего», и для меня это очень важно. Это искусство, которое несет в себе какой-то посыл: нравственный, эмоциональный, мыслительный, умственный. Ну, а привезти выставку, конечно, было очень тяжело, потому что это большой продакшн: около ста фигур, восемь грузовиков приехало. И, собственно, торговый центр «Галерея» не очень-то выставочная площадка. Но мы очень благодарны ребятам за то, что они нам помогли сделать так, что эта выставка состоялась.

Первыми оценить «Искусство Лего» в Петербурге довелось журналистам разных изданий во время пресс-тура. Представители СМИ признались, что об этой экспозиции им от души захотелось рассказать своим читателям, зрителям и слушателям. Своими впечатлениями коллеги обменялись с ФАН-ТВ.

– Когда говорят «море впечатлений», я отношусь к этому скептически. Но это правда! Когда ты смотришь на Давида, полностью сделанного из кубиков «лего», – это непередаваемые эмоции, ты понимаешь, скольких трудов это стоило. Грандиозная выставка!

– Это как будто бы в жизнь воплотили мои детские фантазии, начиная с тираннозавра! А то, что я увидела Климта, Ван Гога… «Американская готика» тоже произвела на меня впечатление. Просто супер!

– Мне очень понравилось, «лего» – это действительно искусство. Для меня это открылось с абсолютно другой стороны. Я всегда относилась к этому, как к детской игре. Ну, что там? Собирать кубики... Сама никогда не увлекалась. А сейчас посмотрела – и действительно поняла, что «лего» может быть искусством, и это действительно очень красиво – увидеть классические картины, которые все мы знаем, в 3D, посмотреть, насколько щепетильно каждый кубик сложен, понять, каких трудов это стоило, – очень здорово! Потрясающая выставка, всем рекомендую.

Добавим, что для посетителей, особенно юных, на площадке открыта зона творчества. Это настоящее море кубиков «лего» и возможность творить без ограничений. Как сообщили организаторы, самые интересные работы, сделанные гостями, будут представлены в рамках выставки «Искусство Лего».

Добавим, что выставка работает с 10 до 23 часов ежедневно. Посетить ее можно вплоть до 1 ноября 2017 года.

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