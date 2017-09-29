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Москва, 29 сентября. Развернутая на Западе кампания по очернению действий ВКС РФ в Сирии выгодна террористам и способствует радикализации общественных настроений. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова

По его словам, в западном информационном пространстве развернута «отвратительная кампания» по очернению российской авиации в Сирии, вплоть до оправдания действий боевиков против ВКС РФ.

«Мы продолжаем считать, что подобные циничные манипуляции иностранных государств играли и играют на руку террористам, способствуя радикализации общественных настроений, прямо и опасно подстрекая к совершению террористических актов», — приводится его комментарий на сайте МИД.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание зон деэскалации в Сирии стало прологом для прекращения войны и возвращения беженцев на родину.