Новости США: Трамп поможет Пуэрто-Рико, карьерные планы Клинтон, пицца за $2 тысячи

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США, 29 сентября. Трамп перешел дорогу судоходному бизнесу, чтобы помочь Пуэрто-Рико. Министр здравоохранения США попался на необдуманных тратах. Клинтон призывает американцев ориентироваться на Канаду. В одном из ресторанов Нью-Йорка начали подавать пиццу за 2 тысячи долларов. Последние новости США — в материале Федерального агентства новостей.

Судовладельцы против Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп решил приостановить действие закона о судоходстве, препятствующего доставке в Пуэрто-Рико грузов и оборудования, необходимых для устранения разрушительных последствий урагана «Мария». Как сообщает CNN, закон потерял силу на ближайшие 10 дней. В случае необходимости этот своеобразный «таймаут» может быть продлен на неопределенный срок.

Президентская администрация настаивает, что приостановка закона гарантирует, что все оборудование, необходимое для восстановления нормальной жизни в разоренном стихией Пуэрто-Рико, будет доставлено туда в кратчайшие сроки. Местные власти не уверены, что гражданская инфраструктура на островной территории когда-нибудь будет восстановлена полностью.

Ранее, когда на Техас и Флориду обрушились ураганы «Харви» и «Ирма», закон о судоходстве также был приостановлен. Тогда это произошло без каких-либо задержек. Тем не менее, по словам Трампа, в случае Пуэрто-Рико и «Марии» многие судовладельцы выступили против такой чрезвычайной меры — этим и объясняется определенная медлительность американского правительства.

Напомним, что ураган «Мария», обрушившийся на Пуэрто-Рико в средине сентября, стал самым разрушительным природным бедствием в новейшей истории островного государства. Пуэрто-Рико является заморской территорией США, начиная с испано-американской войны 1898 года.

Министр и его самолеты

Как недавно выяснилось, министр здравоохранения и социальных служб США Томас Прайс, назначенный в начале этого года, уже успел потратить на перелеты в различные части света около одного миллиона долларов бюджетных средств.

Politico сообщает, что министр предпочитал летать по Европе, Азии и Африки на борту американских военных самолетов, предоставленных ему Белым домом. Делал он это в компании своей жены. При этом остальные члены различных делегаций и министерские работники, сопровождавшие Прайса, добирались до места назначения коммерческими рейсами.

Апологеты Прайса настаивают, что без специального авиатранспорта министр никогда не смог бы добраться в нужное время в нужное место. Его критики указывают на расписание коммерческих рейсов и утверждают, что это вполне можно было бы сделать.

Прайс извинился за свои — возможно — излишние траты. Тем не менее он согласился компенсировать американскому государству только 52 тысячи долларов. Его представители утверждают, что министр полностью компенсировал затраты на перелет своей жены, но не говорят когда и в каком размере.

Клинтон против сексизма и Трампа

На презентации своей книги в Торонта Хиллари Клинтон, бывший кандидат в президенты США, заявила, что от сексизма в американской политике можно избавиться, только допустив туда больше женщин. Клинтон призвала США ориентироваться на Канаду. Она особо отметила «гендерно сбалансированный Кабинет министров» страны и то, что в отличие от Штатов Канада не препятствует потоку беженцев с Ближнего Востока на свою территорию.

Клинтон также не смогла удержаться от очередного выпада в адрес действующего главы американского государства. Она заявила, что Трампу не просто нравится Владимир Путин, он «хочет быть таким, как Путин». Что касается ее собственного будущего, то Клинтон сообщила, что планирует посветить себя защите прав женщин.

Twitter недостаточно лоялен

Сенатор-демократ Марк Уорнер раскритиковал социальную сеть Twitter за нежелание активно расследовать обвинения, выдвинутые в адрес РФ в связи с вмешательством в выборы в США. По мнению законодателя, Россия активно использовала подложные аккаунты в Twitter для того, чтобы влиять на настроения американских избирателей. Уорнер настаивает, что руководство компании делает недостаточно, чтобы выявить и закрыть эти гипотетические аккаунты.

Напомним, что руководство Twitter объявило, что собирается провести расследование только в отношении тех своих пользователей, чьи аккаунты связаны с поддельными страницами, обнаруженными ранее в Facebook. По мнению Уорнера, чтобы выловить «российских хакеров», этого недостаточно . Он видит в действиях Twitter нежелание сотрудничать со следственным комитетом Конгресса США.

Посол США в России

Сенат США единогласно утвердил Джона Хантсмана на должность посла США в России.

В прошлом Хантсман был одним из кандидатов Республиканской партии в президенты США. В 2012 году он проиграл республиканские праймериз Митту Ромни и призвал своих сторонников поддержать его на выборах американского национального лидера. За свою дипломатическую карьеру Хантсман успел побывать послом США в Китае и Сингапуре.

Как сообщает новостное издание Politico, Хантсман также публично поддерживает обвинения в адрес России в связи с американскими выборами 2016 года.

Камнепад в Калифорнии

Уже несколько дней подряд в Йосемитском национальном парке на территории штата Калифорния продолжается камнепад. Как сообщает Los Angeles Times, в среду из-за обвала горной породы погиб один человек. Несмотря на то, что от калифорнийских скал продолжают откалываться огромные куски камня, больше в стихийном бедствии никто не пострадал. Сразу после начала камнепада всех туристов эвакуировали из национального парка.

Таможенная служба и «города-убежища»

В результате операции «Безопасный город» иммиграционная и таможенная служба США арестовала боле 450 нелегальных иммигрантов из 42 стран мира. Аресты были проведены сразу в нескольких городах США, включая так называемые «города-убежища». В частности нарушители иммиграционных законов США были зафиксированы в Денвере, Портланде и Филадельфии. Основными целями операции были мигранты с криминальным прошлым, члены преступных банд и те, кто въехал на территорию США после того, как однажды их уже депортировали.

«Города-убежища» — неформальный термин, применяемый к тем городам США, чьи муниципальные власти отказываются соблюдать распоряжения федерального правительства по части миграционного законодательства.

Самая дорогая пицца в мире

Как сообщает CNBC, в одной из пиццерий Нью-Йорка появилась пицца стоимостью 2 тысячи долларов. Начинка пиццы состоит из трюфелей, фуа-гра, икры и золота. Желающим попробовать, должно быть, самую дорогую пиццу на свете необходимо оформить предзаказ за два дня.