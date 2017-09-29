Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новороссия
Глава ДНР рассказал о задержании подозреваемых в покушении на министра доходов
Украина
Военный самолет разбился под Хмельницким на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Военный самолет разбился под Хмельницким на Украине

    13:53  29 Сентября 2017  /обновлено: 14:01  29 Сентября 2017
    189

    Военный самолет разбился под Хмельницком на Украине

    Киев, 29 сентября. Военный самолет потерпел крушение недалеко от украинского города Хмельницкий. Об этом в пятницу заявил представитель  Хмельницкой областной государственной администрации.

    «Сегодня примерно в 20 - 30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет», — отметил он.

    Военный самолет разбился под Хмельницком на Украине

    Судьба людей, находящихся на борту, неизвестна. На место выехали спасатели и руководство воинской части, расположенной в Хмельницкой области. Тип самолета и другие подробности происшествия пока не уточняются, пишут украинские СМИ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #самолет #крушение #хмельницкий
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104971

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29586

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43420

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23965

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9125
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        Русофоб Филипп де Лар выступил в Киеве с неожиданной лекцией о дружбе с Россией

        14:45   29 Сентября 2017
        50
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        711
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1821
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        9982