Военный самолет разбился под Хмельницким на Украине

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Киев, 29 сентября. Военный самолет потерпел крушение недалеко от украинского города Хмельницкий. Об этом в пятницу заявил представитель Хмельницкой областной государственной администрации.

«Сегодня примерно в 20 - 30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет», — отметил он.

Судьба людей, находящихся на борту, неизвестна. На место выехали спасатели и руководство воинской части, расположенной в Хмельницкой области. Тип самолета и другие подробности происшествия пока не уточняются, пишут украинские СМИ.