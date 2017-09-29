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Глава ДНР рассказал о задержании подозреваемых в покушении на министра доходов
Весь мир
Опубликовано видео продвижения САА при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре
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    Опубликовано видео продвижения САА при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    13:52  29 Сентября 2017
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    Опубликовано видео продвижения САА при поддержке ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 29 сентября. Правительственные войска Сирии продолжают наступление на позиции «Исламского государства»1 в провинции Дейр эз-Зор при поддержке ВКС РФ.

    Сирийская армия при помощи российских военных инженеров возводит понтонные переправы через Евфрат и продолжает наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на восточном берегу реки.

    Армейцы перебрасывают на передовые позиции бронетехнику, живую силу, а также пикапы с установленными крупнокалиберными пулеметами и 23-миллиметровыми зенитными установками. Воздушную поддержку правительственным войскам оказывает российская военная авиация.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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