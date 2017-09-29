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Россия
Пневматическое оружие в России могут приравнять к огнестрельному
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    Пневматическое оружие в России могут приравнять к огнестрельному

    14:19  29 Сентября 2017
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    Пневматическое оружие в России могут приравнять к огнестрельному

    Москва, 29 сентября. Росгвардия намерена разработать поправки в законодательство, в рамках которых пневматическое оружие будет приравнено к огнестрельному. По словам главы лицензионно-разрешительного управления ведомства Леонида Веденова, соответствующая инициатива прорабатывается совместно с коллегами из других органов исполнительной власти.

    «Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим, — сказал он. — Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному».

    В случае принятия поправок, владельцы пневматического оружия будут обязаны зарегистрировать его.

    Напомним, ранее Росгвардия объявила тендер на производство более 100 хрустальных погон. Соответствующее сообщение было размещено на портале государственных закупок.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #росгвардия #пневматическое оружие
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