Пневматическое оружие в России могут приравнять к огнестрельному

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Москва, 29 сентября. Росгвардия намерена разработать поправки в законодательство, в рамках которых пневматическое оружие будет приравнено к огнестрельному. По словам главы лицензионно-разрешительного управления ведомства Леонида Веденова, соответствующая инициатива прорабатывается совместно с коллегами из других органов исполнительной власти.

«Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим, — сказал он. — Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному».

В случае принятия поправок, владельцы пневматического оружия будут обязаны зарегистрировать его.

Напомним, ранее Росгвардия объявила тендер на производство более 100 хрустальных погон. Соответствующее сообщение было размещено на портале государственных закупок.