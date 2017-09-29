Моргану Фримену прилетела «ответочка» от Панина

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Москва, 29 сентября. Российский актер Алексей Панин снял ответ на ролик американского артиста Моргана Фримена, в котором тот заявил об угрозе со стороны России.

Фримен заявил, что США находятся в состоянии войны с Россией. По его мнению, от российского президента Владимира Путина исходит угроза для его страны.

Панин снял ответное видео, в котором спародировал заявление голливудского актера. По словам российского артиста, наша страна тоже находится в состоянии войны, мы были атакованы.

«Представьте себе сценарий: маленький мальчик родился и вырос в Америке, стал геем, обиделся на мир натуралов и устроился работать в Apple, — рассказывает Панин. — Теперь производит самые популярные в мире телефоны, чтобы уничтожить Россию и все семейные ценности. Только это не фильм, это реальность, и мальчика зовут Тим Кук».

Актер обратился к президенту России с просьбой о том, что настала «пора рассказать народу правду» о том, кто на самом деле стоит за рынком мобильных телефонов в России, передает «Ридус».