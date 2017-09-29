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Новости Сирии
Губернатор Дейр эз-Зора рассказал о боях за город с ИГ
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    Губернатор Дейр эз-Зора рассказал о боях за город с ИГ

    13:50  29 Сентября 2017
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    Губернатор Дейр эз-Зора рассказал о боях за город с ИГ

    Дамаск, 29 сентября. Губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мохаммед ас-Самра считает, что город Дейр-эз-Зор может быть освобожден от ИГИЛ1 уже в ближайшие несколько недель.

    Сейчас, по его словам, под контролем боевиков находится около 60% от общей площади Дейр-эз-Зор, боевые действия «развиваются вокруг этой части города.

    «Когда эта территория будет освобождена, может проанализировать командование армии. Думаю, понадобится несколько недель. Бои продолжаются, и боевики умирают ежедневно», — сказал губернатор в интервью РИА Новости

    Напомним, группировка ИГ2 запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор #бои
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