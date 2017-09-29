Губернатор Дейр эз-Зора рассказал о боях за город с ИГ

В Избранное

Дамаск, 29 сентября. Губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мохаммед ас-Самра считает, что город Дейр-эз-Зор может быть освобожден от ИГИЛ1 уже в ближайшие несколько недель.

Сейчас, по его словам, под контролем боевиков находится около 60% от общей площади Дейр-эз-Зор, боевые действия «развиваются вокруг этой части города.

«Когда эта территория будет освобождена, может проанализировать командование армии. Думаю, понадобится несколько недель. Бои продолжаются, и боевики умирают ежедневно», — сказал губернатор в интервью РИА Новости.

Напомним, группировка ИГ2 запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.