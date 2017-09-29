Губернатор Дейр эз-Зора поблагодарил Путина, ВКС РФ и российский народ

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Дейр эз-Зор, 29 сентября. Губернатор провинции Дейр эз-Зор Мохаммед ас-Самра выразил благодарность властям России и Сирии за снятие блокады и гуманитарную помощь мирным жителям.

«Мы бы хотели направить слова благодарности российскому народу и руководству страны во главе с президентом Владимиром Путиным. А также благодарность героям российских Вооруженных сил», — заявил губернатор в комментарии РИА Новости.

Ас-Самра подчеркнул, что с самого начала конфликта и Россия ни разу не отвернулась от Сирии. Кроме того, губернатор отметил решающую роль ВКС РФ в прорыве блокады Дейр эз-Зора. Он также выразил благодарность президенту Сирии Башару Асаду, благодаря усилиям которого спустя 24 часа после снятия блокады в провинцию были направлены продукты питания и гуманитарная помощь.