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Новости Сирии
Губернатор Дейр эз-Зора поблагодарил Путина, ВКС РФ и российский народ
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    Губернатор Дейр эз-Зора поблагодарил Путина, ВКС РФ и российский народ

    13:53  29 Сентября 2017
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    Губернатор Дейр эз-Зора поблагодарил Путина, ВКС РФ и российский народ

    Дейр эз-Зор, 29 сентября. Губернатор провинции Дейр эз-Зор Мохаммед ас-Самра выразил благодарность властям России и Сирии за снятие блокады и гуманитарную помощь мирным жителям.

    «Мы бы хотели направить слова благодарности российскому народу и руководству страны во главе с президентом Владимиром Путиным. А также благодарность героям российских Вооруженных сил», — заявил губернатор в комментарии РИА Новости.

    Ас-Самра подчеркнул, что с самого начала конфликта и Россия ни разу не отвернулась от Сирии. Кроме того, губернатор отметил решающую роль ВКС РФ в прорыве блокады Дейр эз-Зора. Он также выразил благодарность президенту Сирии Башару Асаду, благодаря усилиям которого спустя 24 часа после снятия блокады в провинцию были направлены продукты питания и гуманитарная помощь.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #сирия #вкс рф #асад #дейр эз-зор
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