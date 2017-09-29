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Общество
Звезда фильма «Такси» Насери приедет в Крым награждать «коллег»
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    Звезда фильма «Такси» Насери приедет в Крым награждать «коллег»

    13:53  29 Сентября 2017
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    Звезда фильма «Такси» Насери приедет в Крым награждать «коллег»

    Ялта, 29 сентября. Актер Сами Насери посетит Крым. Звезда популярной серии фильмов «Такси» стал одним из почетных гостей кинофестиваля «Я люблю мир», который стартует в Ялте 1 октября.

    В южный город актер прибудет вечером 29 сентября, сообщают местные СМИ. В Крыму Насери ждет множество встреч. В воскресенье он будет награждать крымских таксистов. Мероприятие пройдет на площади Ленина в Ялте. Кроме этого, 3 октября почетного гостя из Франции ждут малолетние правонарушители в местном СИЗО.

    Ранее сообщалось, что точную копию авто Насери из фильма «Такси» продают за 1 млн рублей в Ростове. 

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    Автор: Алексей Громов
    #ялта #насери
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