Звезда фильма «Такси» Насери приедет в Крым награждать «коллег»

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Ялта, 29 сентября. Актер Сами Насери посетит Крым. Звезда популярной серии фильмов «Такси» стал одним из почетных гостей кинофестиваля «Я люблю мир», который стартует в Ялте 1 октября.

В южный город актер прибудет вечером 29 сентября, сообщают местные СМИ. В Крыму Насери ждет множество встреч. В воскресенье он будет награждать крымских таксистов. Мероприятие пройдет на площади Ленина в Ялте. Кроме этого, 3 октября почетного гостя из Франции ждут малолетние правонарушители в местном СИЗО.

Ранее сообщалось, что точную копию авто Насери из фильма «Такси» продают за 1 млн рублей в Ростове.