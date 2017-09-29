Донецкий губернатор объяснил, как превратить Донбасс в «самый украинский регион»

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Краматорск, 29 сентября. Губернатор подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Жебривский заявил, что Донбассу нужно 150 тысяч бизнесменов, чтобы стать «самым украинским регионом».

В украинском Краматорске состоялся экономический форум, на полях которого губернатор подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Жебривский рассказал, что необходимо для развития региона. По словам чиновника, руководство Донецкой области подписало соглашение с участниками программы по поддержке бизнеса.

«Это не просто люди, это основа украинского Донбасса. Формула успеха Донетчины — 150 тысяч предпринимателей. Вот 150 тысяч будет на Донбассе — и более украинской области в Украине, чем Донетчина, не будет», — прокомментировал будущее области Жебривский.

Он также добавил, что большинство жителей Донецкой области работает на принадлежащих олигархам предприятиях. Известно, что в ходе форуме было подписано семь соглашений о выделении грантов на развитие предпринимательской деятельности. Киев инициировал военные действия на востоке Украины в апреле 2014 года после того как республики Донбасса не признали пришедшую путем госпереворота власть легитимной.