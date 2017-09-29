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Новости Сирии
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Украина
Донецкий губернатор объяснил, как превратить Донбасс в «самый украинский регион»
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    Донецкий губернатор объяснил, как превратить Донбасс в «самый украинский регион»

    15:09  29 Сентября 2017
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    Донецкий губернатор назвал

    Краматорск, 29 сентября. Губернатор подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Жебривский заявил, что Донбассу нужно 150 тысяч бизнесменов, чтобы стать «самым украинским регионом».

    В украинском Краматорске состоялся экономический форум, на полях которого губернатор подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Жебривский рассказал, что необходимо для развития региона. По словам чиновника, руководство Донецкой области подписало соглашение с участниками программы по поддержке бизнеса.

    «Это не просто люди, это основа украинского Донбасса. Формула успеха Донетчины — 150 тысяч предпринимателей. Вот 150 тысяч будет на Донбассе — и более украинской области в Украине, чем Донетчина, не будет», — прокомментировал будущее области Жебривский.

    Он также добавил, что большинство жителей Донецкой области работает на принадлежащих олигархам предприятиях. Известно, что в ходе форуме было подписано семь соглашений о выделении грантов на развитие предпринимательской деятельности. Киев инициировал военные действия на востоке Украины в апреле 2014 года после того как республики Донбасса не признали пришедшую путем госпереворота власть легитимной.

    Автор: Ирина Селезнева
    #киев #донбасс #украина
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