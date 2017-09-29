Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

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Москва, 29 сентября. Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, посвященный повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения. Соответствующая информация была опубликована на сайте ГД.

Как указано в документе, с января 2018 года планируется повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума (около 9,49 тысячи рублей), а с января 2019 года — до 100%.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на то, что минимальный размер оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом в ближайшие два года.