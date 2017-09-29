Россия настроена на диалог с Саудовской Аравией, в том числе по Сирии – Песков

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Москва, 29 сентября. Визит короля Саудовской Аравии в Москву даст импульс развитию двусторонних отношений, в том числе по Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд посетит столицу России в начале октября, подготовка визита вступила в финальную стадию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле придают большое значение предстоящему визиту. Потенциал наших взаимоотношений используется не полностью, заявил Песков:

«Главная наша надежда заключается в том, что этот визит придаст новый мощный импульс для развития двусторонних отношений, потому что потенциал наших отношений гораздо богаче, чем ситуация де-факто».

Саудовская Аравия – важнейших игрок и один из лидеров арабского мира, подчеркнул Песков, и Россия заинтересована в поддержании диалога, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии в частности.