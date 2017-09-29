«Джебхат ан-Нусра» продолжает столкновения с САА на севере провинция Хама

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Хама, 29 сентября. Сирийские войска атакуют позиции боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе Зилакьят.

Военные источники в Сирии сообщают об ожесточенных столкновениях между подразделениями правительственных войск САР и боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в северной части провинции Хама около района Зилакьят. Исламисты отчаянно сопротивляются, однако САА не прекращает наступления.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли серию мощных ракетных ударов по объектам «Джебхат ан-Нурсы» в провинции Идлиб после того, как исламисты напали на российских военных полицейских в провинции Хама с целью захвата заложников.

1 Организация запрещена на территории РФ.