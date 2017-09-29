Песков прокомментировал рассказ посла ЕС о 40 секундах в лифте с Путиным

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Москва, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о прошедшем в лифте разговоре Владимира Путина с послом ЕС в РФ Вигаудасом Ушацкасом.

«Я не мог бы не подтвердить ни опровергнуть. Мне об этом ничего неизвестно», — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Ушацкас заявил о том, что обсудил российско-литовские отношения в лифте с президентом России Владимиром Путиным. По словам посла, в лифте были только глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, Владимир Путин, он сам и пара охранников.

«Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут, потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии», — цитирует слова Ушацкаса телеканал «Дождь».

По словам посла ЕС, президент России повернулся к нему и спросил, почему президент Литвы Даля Грибаускайте так негативно относится к России. Ушацкас ответил, что таким образом Литва реагирует на санкции РФ.