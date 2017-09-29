Путин и члены Совбеза РФ обсудили давление на российские СМИ зарубежом

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Москва, 29 сентября. Давление на российские СМИ в ряде западных стран стала одной из тем оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что давление на российские издания в некоторых государствах не просто продолжается, но порой нарастает. «Отмечалась неприемлемость таких действий в отношении наших СМИ», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине заявил о необходимости регистрации телеканала RT в качестве иностранного агента. В ответ главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что регистрация RT в Штатах в качестве иностранного агента может обернуться прекращением его работы в этой стране.